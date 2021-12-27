Поки власниці гризлися, тварини спокійно спостерігали за тим, що відбувається.

У Німеччині дві власниці собак влаштували бійку, і одна вкусила іншу за ногу.

Жительки Тюрингії не зійшлися в поглядах на виховання тварин, пише DW.

За даними поліції, 27-річна власниця пса побачила, як інша 51-річна жінка вдарила свою собаку, і вирішила втрутитися. Зав'язалася сварка, в результаті якої жінки побилися.

У якийсь момент старша встромила зуби в ногу молодшої, що призвело до травми.

Поки власниці гризлися, собаки спокійно спостерігали за тим, що відбувається. Тепер на жінок чекає розгляд у суді у справі про заподіяння тілесних ушкоджень.

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