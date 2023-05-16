Відзначається, що всіх травмованих прикордонників доставили в лікарню з осколковими пораненнями.

Неспокійно було в Курській області Російської Федерації в понеділок, 15 травня. Безпілотник нібито атакував будівлю прикордонного управління Федеральної Служби безпеки РФ.

В результаті атак постраждали п'ятеро прикордонників. Звичайно ж, в інциденті відразу ж звинуватили Україну.

"П'ять російських прикордонників поранені після атаки українського безпілотника на адміністративну будівлю прикордонного управління УФСБ по Курській області в селищі Глушкове", - йдеться в повідомленні російських ЗМІ.

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Відзначається, що всього було нібито скинуто три боєприпаси, в результаті чого постраждалі отримали осколкові поранення.

"У Глушківську ЦРЛ госпіталізовано 5 прикордонників: з осколковим пораненням в живіт прапорщик Дмитро С., з осколковим пораненням в шию прапорщик Актир М., з осколковим пораненням в обличчя прапорщик Альберт Т., з осколковим пораненням в стегно прапорщик Павло М., з осколковим пораненням в обличчя прапорщик Томірлан К." - уточнили журналісти.

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10 травня у РФ поскаржилися на ряд атак безпілотниками, нібито постраждали понад 10 військових. Так, у Воронезькій області два дрона, які були начинені вибухівкою, в ніч на 10 травня підлетіли до полігону і при падінні вибухнули, постраждали близько 14 військових

При цьому губернатор Курської області стверджував, що під містом Курськ був збитий нібито ворожий дрон, і на село Толмачево впали його обомки. Крім того, вранці 9 травня у Воронезькій області в декількох кілометрах від аеродрому збили непізнаний літальний об'єкт.

14 травня стало відомо, що українські воїни атакували нафтобазу в Брянській області. Попередньо, два снаряди були скинуті з безпілотника.

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