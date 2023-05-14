Втім, резервуари з нафтою нібито не постраждали, а вирви мають надто малий діаметр.

В РФ заявили, що українські воїни атакували нафтобазу у Брянській області.

Як повідомляє прокремлівський Телеграм-канал Shot з посиланням на джерело, український безпілотник нібито атакував нафтобазу "Брянськнафтопродукт" в Клинцях. Попередньо, два снаряди було скинуто з безпілотника.

"За нашими даними, охоронці виявили дві вирви діаметром 10 см при нічному обході території між резервуарами, які не були заповнені нафтопродуктами. Витоку та займання, а також постраждалих немає", - йдеться у повідоменні.

Відео дня

Росії атакують безпілотники

В РФ останнім часом розліталися безпілотники. Напередодні безпілотник атакував нафтобазу "Роснефти" в Брянській області РФ. Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що безпілотник нібито був українським. Йдеться про Клинцівську нафтобазу.

Також "бавовна" сталася в сусідній Курській області РФ, через що було порушено електропостачання в одному з районів. Як повідомив місцевий губернатор Роман Старовойт, вранці кілька разів "прилетіло" по електропідстанції селища Тьоткіно. В обстрілі знову звинуватили Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: