Росія традиційно звинуватила у цьому обстрілі Україну.

У Курській області РФ сталася "бавовна". Порушено електропостачання в одному з районів.

Як повідомив місцевий губернатор Роман Старовойт, вранці кілька разів "прилетіло" по електропідстанції селища Тьоткіне. В обстрілі Росія звинувачує Україну.

"Рано-вранці з боку України зафіксовано 5 прильотів по електропідстанції селища Тьоткіне Глушківського району. Частково порушено електропостачання", - заявив Старовойт.

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Він додав, що ремонтні роботи розпочнуть, як тільки дозволить ситуація.

"Бавовна" в РФ

Країна-агресор Росія регулярно скаржиться на обстріли з боку України. Однак майже завжди це виявляється "дружнім вогнем". Нещодавно у Бєлгороді пролунав потужний вибух, після якого на одній з вулиць утворилася величезна воронка. Представники Міноборони РФ назвали причиною інциденту "нештатний схід авіаційного боєприпасу". Через падіння бомби постраждали троє людей.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков 16 квітня заявив, що ЗСУ нібито обстріляли село Терезівка та пошкодили житлові будинки.

Російські ЗМІ того ж дня написали про падіння в Брянську безпілотника з бомбою всередині. Повідомлялося, що БПЛА переносив заряд із пластичної вибухової речовини.

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