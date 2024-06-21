Відповідний законопроєкт має двопартійну підтримку.

У Сенаті США запропонували визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через підписання угоди про партнерство між РФ та Північною Корею та поглиблення військової співпраці.

Як повідомляє "Голос Америки", про це заявили сенатори від обох провідних партій Конгресу США, презентуючи відповідний законопроєкт.

Республіканець Ліндсі Грем вважає, що в доповнення до злочинів РФ в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до КНДР є новим викликом і зараз настав "саме той момент" для ухвалення цього документу.

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"Той факт, що він мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму," – наголосив Грем.

Його колега з демократів Річард Блюменталь зазначив, що угода між Путіном та Кім Чен Ином є "глибоко лякаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

"Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму... Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, що коять звірства", - стверджує Блюменталь.

Сенатори пригадали причетність РФ до отруєння Ющенка, Литвиненка та Скрипалів. При цьому за вказівкою правителя Кремля російський уряд "сприяв і продовжує сприяти актам міжнародного тероризму проти політичних опонентів, іноземних громадян та інших країн".

Чи визнають РФ спонсором тероризму

Стосовно винесення документа на голосування сенатори зазначили, що це станеться "скоріше, ніж пізніше".

"Прогнози щодо часу є досить небезпечними в Сенаті Сполучених Штатів", – пояснив Блюменталь.

Однак він заспокоїв, що наразі в Конгресі є двопартійна підтримка відповідного законопроєкту. Відбувається також співпраця з адміністрацією президента США.

"Я розмовляв з адміністрацією щодо цього документа. Вони, безумовно, симпатизують нашим цілям. Ми попрацювали над деякими пунктами. Ми плануємо продовжувати з ними працювати. Але я думаю, що зараз нам час рухатися вперед," – зазначив Блюменталь.

Визнання РФ спонсором тероризму - які можуть бути наслідки

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій вперше визнала російський режим терористичним.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив негативний ефект для Росії статусу країни-терориста.

"Це репутаційно вкрай негативно буде відображатись на Російській Федерації, бо така країна, яка є країною-терористом, не зможе бути спонсором, наприклад, культурних, спортивних, політичних заходів. А для Росії це ключовий інструмент впливу на чужі еліти. Вони постійно були спонсорами якихось міжнародних федерацій. Цього не буде. Це буде маркером для інших держав, що з країною-терористом репутаційно взагалі не треба мати ніяких відносин. І це буде стосуватись не тільки Європи", - підкреслив радник.

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