До підпалу наземної станції Starlink у Польщі причетний українець

Чоловік проводив розвідку станції Starlink у Волі-Кробовській, перш ніж її підпалили громадяни Туреччини.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали третього підозрюваного у справі про підпал наземної станції супутникового зв'язку Starlink у селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства. Ним виявився громадянин України. Про це у п’ятницю, 16 жовтня, повідомила польська радіостанція RMF24.

За даними Агентства, чоловік проводив розвідку станції Starlink у Волі-Кробовській, перш ніж її підпалили громадяни Туреччини, яких вже затримали в Німеччині за Європейським ордером на арешт, виданим у Польщі, за підозрою у виконанні наказу іноземної розвідки.

У рамках своїх завдань він зробив фотографії та відеозаписи, які надсилав через миттєві повідомлення. Потім чоловіку було доручено розвідати територію станції та її заходи безпеки через той самий канал.

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За інформацією радіостанції, чоловік перебуває під вартою з 30 вересня, йому висунуто звинувачення.

Підпал станції Starlink у Польщі – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у Польщі сталася пожежа. Ця станція забезпечувала зв'язок для всього регіону, включно з Україною.

Вогонь охопив електростанцію та генератор. В Польщі заявили, що цей акт саботажу був навмисно розроблений для виведення станції з ладу – фактично відключивши інтернет-з’єднання та порушивши доступ до інтернету для різних установ, включаючи українських військових.

Польща звинувачує Росію в підпалі супутникової станції Starlink. Було заарештовано двох громадян Туреччини, яких підозрюють у саботажі. Підозрювані, імена яких не розголошуються відповідно до польських правил щодо захисту персональних даних, були затримані в Німеччині.

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