Сенатори обурені, що мільярдер перебрав на себе повноваження визначати зовнішню політику США.

Конгрес США має провести розслідування обставин відключення супутникового зв’язку Starlink біля Криму, через яке зірвалася спецоперація України з атаки на російський флот. Про це заявила сенатор-демократ від штату Масачусетс Елізабет Воррен, пише Bloomberg.

"Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер", — заявила вона в понеділок у Капітолії після того, як власник компанії SpaceX Ілон Маск визнав блокування Україні супутникового зв'язку.

Очікується, що Маск буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі з сенаторами в Капітолії в середу. Воррен, яка представляє Комітет зі збройних сил, сказала, що Міністерство оборони США має переглянути свої договірні відносини з компанією SpaceX.

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Голова цього ж Комітету Джек Рід, демократ від Род-Айленда, також висловив стурбованість цією проблемою і зазначив, що саме уряди традиційно контролюють супутники, а президенти вирішують, що з ними робити.

Він сказав, що відбулися дуже позитивні зміни, коли SpaceX знизила вартість доступу до космосу, в тому числі для запусків національної безпеки, "але він не може бути останнім словом, коли справа стосується національної безпеки", — сказав Рід про Маска.

Скандал із відключеням супутникового зв’язку біля Криму

7 вересня американські ЗМІ повідомили, що торік Ілон Маск зірвав спецоперацію українських спецслужб у Криму, коли морські безпілотники мали атакувати кораблі російського флоту. За даними CNN, Маск екстренно вимкнув супутниковий зв’язок Starlink біля Криму, від якого залежали дрони. Через це дрони просто викинуло на берег і вони стали російськими трофеями.

Сам Маск виклав цю історію трохи інакше.

"Був екстрений запит від державних органів щодо активації Starlink на всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", – заявив він.

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