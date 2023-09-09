Після акту саботажу у відносинах мільярдера з українською владою почався період охолодження.

Бізнесмен Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам відключити супутниковий Зв'язок Starlink, щоб зірвати запланований удар українських безпілотників, після розмови з російським послом. Про це йдеться в уривку з майбутньої біографії історика Уолтера Айзексона "Ілон Маск", пише Politico.

Сам Маск в четвер увечері намалював картину, яка відрізняється від написаної Айзексоном: за його словами, супутники в цих регіонах взагалі ніколи не включалися, і він просто вирішив не активувати їх.

Айзексон пише, що Маск запанікував, коли почув про плани української атаки, в ході якої супутники Starlink направлять шість дронів з вибухівкою до узбережжя Криму. Після розмови з послом Росії в США Анатолієм Антоновим, який, як повідомляється, сказав йому, що напад на Крим викличе ядерну відповідь, Маск наказав своїм інженерам відключити покриття Starlink "в межах 100 кілометрів від узбережжя Криму".

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Це призвело до того, що дрони втратили зв'язок і були викинуті на берег, що фактично саботувало наступальну місію, уточнює видання.

Реакція України була негайною: чиновники зателефонували Маску і попросили його знову ввімкнути послугу, заявивши, що "безпілотні підводні човни мають вирішальне значення в їх боротьбі за свободу". Але Маск був непохитний. Він стверджував, що Україна "зайшла занадто далеко і накликала на себе стратегічну поразку" і що він не хоче, щоб його супутники використовувалися в наступальних цілях. Після акту саботажу у відносинах мільярдера з українською владою почався період охолодження, зазначає Politico.

"Від державних органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя, - повідомляв Маск у Twitter. - Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX була б явно замішана у великому акті війни і ескалації конфлікту".

Саботаж Маском дій ВСУ

Минулого року Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот.

Пізніше Маск прокоментував скандал, яка виникла через його відмову підтримати у 2022 році військову операцію ЗСУ проти Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму. У соцмережі x (колишній Twitter) уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати за запитом України.

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