Ці міністерства очолять представники партії Smer-SD, лідер якої – Роберт Фіцо – у передвиборчій кампанії поширював фейки РФ про Україну.

Антиукраїнський лідер словацької партії Smer-SD, яка здобула перемогу на виборах, Роберт Фіцо хоче прискорити формування нового уряду. 15 жовтня його партія підписала коаліційну угоду з партіями "Голос" і Словацька національна партія (СНП).

Як повідомляє Aktuality, після цього голова Smer-SD Роберт Фіцо планує представити імена нових міністрів президенту країни Зузані Чапутовій. Проте спочатку цих осіб мають затвердити внутрішні органи партії – очікується, що станеться це найближчими днями.

"Зараз ніщо не заважає нам представити імена кандидатів на посади членів уряду. Також немає перешкод для скликання установчих засідань Національної ради", – сказав Фіцо після підписання угоди. Він також додав, що наступного тижня вже хоче провести перше засідання нових депутатів, де і затвердять керівництво парламенту.

Відео дня

Зазначається, що Фіцо поспішає із формуванням нового уряду, аби встигнути до запланованого на 27 жовтня саміту Європейської ради. Лідер СНП Андрій Данко заявив, що склад нового уряду узгоджений уже на 80%.

За словами Фіцо, Словацька національна партія отримає міністерство навколишнього середовища, культури і нове міністерство спорту і туризму. Smer-SD отримає посаду прем'єр-міністра, міністра оборони, транспорту, фінансів, закордонних справ, юстиції та сільського господарства.

Водночас партія "Голос" отримає більше відомств, ніж переможець на виборах Smer-SD. Її члени стануть очільниками таких міністерств: внутрішніх справ, економіки, праці, інформатизації, освіти, охорони здоров'я. Також висуванцю від "Голосу" нададуть посаду віцепрем'єра з питань європейських фондів та плану відновлення.

Проте конкретні призначення можуть зустрітися з опором з боку Зузани Чапутової. Президент країни готова поважати політичні призначення, але якщо експертиза кандидата чи його попередня робота будуть піддані великим сумнівам, вона втрутиться.

Роберт Фіцо, який виступає за припинення військової допомоги України і обіцяє ухвалити такий крок, схоже, матиме проблеми і з президентом Словаччини. Днями він розкритикував Чапутову за затягування з призначенням уряду. Примітно, що офіційно Фіцо ще не представив очільниці країни імена нових міністрів.

Політичні зміни у Словаччині

Нещодавно у Словаччині пройшли парламентські вибори. За підсумками голосування, перемогу здобула проросійська партія Smer-SD колишнього премʼєра країни Роберта Фіцо. Минулого разу він втратив цю посаду зі скандалом.

Примітно, що свою передвиборчу кампанію Фіцо будував, зокрема, на антиукраїнській риториці. Він обіцяв припинити надання будь-якої допомоги України та неодноразово поширював наративи російської пропаганди.

Згодом ЗМІ повідомили, що тимчасовий уряд Словаччини оголосив про припинення передачі військової допомоги Україні, оскільки переможці на парламентських виборах виступають проти надання такої підтримки.

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