Уряд, що йде у відставку, не відправлятиме нових пакетів військової допомоги.

Тимчасовий уряд Словаччини заявив, що припинив надсилання подальшої військової допомоги Україні. Причиною стало те, що політичні партії, які перемогли на парламентських виборах, виступають проти такої підтримки, пише видання Politico.

"Бюрократичний уряд у Словаччині, що йде у відставку, не надсилатиме більше військових матеріалів в Україну", — заявив речник уряду. Ще напередодні міністерство оборони країни розглядало можливість надсилання нового пакету допомоги.

Військова допомога Словаччини Україні - що треба знати

Напередодні Міністерстві оборони Словаччини розглянуло можливість надання Україні чергового пакету військової допомоги. Українці могли отримати його, поки формується новий уряд і триває правління уряду Людовіта Одора. Але президентка Зузана Чапутова виступила проти цього наміру, оскільки партії, які виграли парламентські вибори, відмовляються від такої підтримки. Зокрема, лідер проросійської партії Smer-SD, що набрала найбільше голосів, Роберто Фіцо обіцяв, що Братислава не надаватиме військову допомогу Києву.

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Згодом радниця Чапутової Яна Кобзова пояснила, що президентка вважає, що якщо нова допомога буде схвалена урядом, що йде у відставку, то виникне "ризикований прецедент"

Пізніше президентка Словаччини Чапутова заявила, що підтримує ідею надавати Україні військову допомогу. За її словами, "військова допомога так само стосується безпеки України, як і безпеки Словаччини".

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