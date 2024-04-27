Поки Словаччина "страйкує" участь у чеській ініціативі, люди назбирали великі гроші українцям за 12 днів.

У Словаччині кампанія громадянського збору коштів на допомогу Україні наближається до чотирьох мільйонів євро: люди назбирали великі гроші за 12 днів, в той час як словацький уряд "страйкує" участь у чеській ініціативі щодо допомоги українцям.

Як відомо, Словаччина офіційно відмовилася брати в ній участь. На успішності волонтерів наголошує Le Monde. Станом на 27 квітня сума збору становить приблизно 3,87 мільйона євро. Видання зазначає:

"Понад 60 000 благодійників пожертвували 3,87 мільйона євро на допомогу українському сусідові. Десять днів тому організатори кампанії зі збору коштів заявили, що хочуть зібрати один мільйон євро".

Там нагадали, що після переобрання прем'єр-міністром Словаччини Роберта Фіцо, чиновник припинив військову допомогу Україні й виступив за мирні переговори між Києвом та Росією. Як підкреслив один з головних донорів громадської ініціативи Томаш Бенетін, така поведінка Фіцо стала чи не головним поштовхом для нього зібрати гроші. "Я хотів, щоб світ знав, що Словаччина складається не тільки з прокремлівських політиків", - цитує його слова ЗМІ.

Водночас представник ініціативи Зузана Іжакова згадувала: "Ми, народ Словаччини, хочемо і можемо допомогти Україні. Ми хочемо показати, що не тільки уряд і Роберт Фіцо вирішують це питання".

Збір словацьких активістів на 1 млн євро

В Словаччині активісти заявили про намір зібрати 1 млн євро допомоги Україні 15 квітня, після того, як Братислава відмовилися долучатися до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів. Акцію назвали: "Боєприпаси для України - Якщо не уряд, то ми так". Волонтери заявили, що не боягузи, на відміну від урядовців, тож самі зберуть гроші на зброю українцям.

У повідомленні активістів зазначалося, що позиція уряду Фіцо - це не загальна думка усього населення Словаччини. Відомо, що за перші 4 дні організатори акції зібрали понад 2,15 мільйона євро.

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