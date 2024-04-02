Країна візьме на себе зобов'язання профінансувати 40% цієї ініціативи.

Німеччина профінансує закупівлю 180 тисяч артилерійських снарядів для України в межах чеської ініціативи.

Як пише Reuters з посиланням на міністерство оборони Німеччини, країна планує внести у чеський план закупівлі боєприпасів для України 576 мільйонів євро (618 мільйонів доларів),.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги в розмірі 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів.

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"Загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро", - сказав агентству речник міністерства.

До чеської ініціативи щодо постачання сотень тисяч боєприпасів для України за межами Європи приєдналося ще більше країн. Німеччина проспонсорує 40% ініціативи.

Чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів Україні - останні новини

27 березня Чехія виділила додаткові гроші на закупівлю боєприпасів для України. За словами прем'єр-міністра країни Петра Фіали, до ініціативи вже приєдналися 20 країн.

Чеська ініціатива передбачає закупівлю щонайменше 800 тис. артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. При цьому операція тримається в таємниці - відомі країни, що внесли кошти на закупівлю, але не країни, які продають ракети.

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