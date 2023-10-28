Міністр оборони Словаччини повідомив, що Братислава не буде відправляти нові партії боєприпасів зі своїх складів в Україну.

Словаччина має намір переглянути оборонну угоду з США на більш вигідних для себе умовах. Про це заявив міністр оборони країни Роберт Калиняк на зустрічі з американським послом Гаутамом Рана, пише Aktuality.

Калиняк зазначив, що задоволений консенсусом щодо того, що діалог є шляхом до взаємного процвітання. "У нас відбулася широка дискусія з американським послом Раною про виклики безпеки і питання, що становлять спільний інтерес для обох держав. Зустріч показала нам, що ми поважаємо думку один одного і можемо без упередженості вислухати і розглянути вимоги іншої сторони", - заявив міністр.

При цьому Калиняк повідомив, що Словаччина не буде відправляти нові партії боєприпасів зі своїх складів в Україну.

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За його словами, він заявив на зустрічі, що новий уряд Словаччини дорожить хорошими відносинами із західними партнерами, але не схожий на "колишні холопські уряди". "Ми вдячні за конструктивну розмову і співпрацю, але тільки взаємовигідну", - зазначив Калиняк.

За словами міністра, зовнішня і оборонна політика Словаччини зазнавала невдачі за невдачею.

"Серед найбільших невдач, безумовно, є невдало сформульована угода про оборонне співробітництво і караний розподіл військової техніки і боєприпасів, які абсолютно необхідні Словаччині", - заявив Калиняк.

На думку Калиняка, для такої невеликої держави, як Словаччина, важливі хороші відносини з партнерами, членство в міжнародних організаціях і випливають з них зобов'язання. За його словами, ефективна співпраця не тільки забезпечує оборону країни, а й відкриває нові можливості для економічного зростання.

Військова допомога Словаччині - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Словаччини заявив, що припинив відправку подальшої військової допомоги Україні. Причиною стало те, що політичні партії, які здобули перемогу на парламентських виборах, виступають проти такої підтримки.

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