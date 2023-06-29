Ентоні Блінкен заявив, що ряд держав розглядають варіанти, як наростити довгостроковий потенціал оборони України.

Україні на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня представлять "міцний" пакет підтримки, який складатиметься з політичної та практичної сторін. Партнери Києва планують допомогти наростити довгостроковий потенціал стримування і оборони.

"Є дві речі, які я вважаю важливими. По-перше, ви побачите на саміті НАТО дуже міцний пакет для України, політичний і практичний", - заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен в бесіді з президентом Ради з міжнародних відносин Річардом Хаассом.

Водночас у Вашингтоні не розкрили деталі нового пакету. Також він зазначив, що ряд держав "дивляться... що ми можемо зробити з тим... щоб має допомогти Україні наростити свій довгостроковий потенціал стримування і оборони".

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Саміт НАТО у Вільнюсі - головні новини

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що саміті НАТО, який запланований на 11-12 липня, Україна хотіла б отримати запрошення до Альянсу "з відкритою датою". При цьому Київ обговорює з партнерами отримання більш термінових гарантій безпеки.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може розраховувати на довгострокові гарантії безпеки, але не на членство в НАТО, тому саміт Альянсу у Вільнюсі буде присвячений питанням підтримки України.

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