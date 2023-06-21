За словами голови ОПУ, таке запрошення може бути певним "сигналом".

Попри заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що під час саміту НАТО в Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Україну не буде офіційно запрошено до Альянсу, Київ все ще очікує отримати таке запрошення, щоправда, з невизначеним терміном. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив на вебінарі аналітичного центру Atlantic Council, пише Reuters.

Єрмак заявив, що неспроможність альянсу ухвалити "рішуче" рішення на саміті 11-12 липня деморалізує українців.

"Ми розраховуємо, що Україну запросять до НАТО з відкритою датою. Це може бути сигналом", - сказав він.

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Голова ОПУ також зазначив, що між Вашингтоном та Києвом тривають консультації щодо заходів для зміцнення безпеки України (до отримання країною гарантій колективної безпеки альянсу), які лідери НАТО затвердять на саміті Вільнюсі.

Вступ України до НАТО - останні новини

Наступного місяця в Литві відбудеться саміт НАТО, на якому очікується присутність президента України Володимира Зеленського.

Глава держави наголошував, що Україна очікує на саміті отримати гарантії безпеки від НАТО, і наголошував, що вважає безглуздою участь у саміті, зрештою не буде конкретних сигналів щодо термінів вступу.

В Альянсі неодноразово заявляли, що допоки триває війна Україна не може стати членом НАТО. Країни Балтії та Польща при цьому закликали надати Україні графік приєднання. Офіційно запросити Україна також просив Європейський парламент.

19 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті в липні Північноатлантичний альянс не буде офіційно запрошувати Україну стати країною-членом.

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