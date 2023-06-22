Він закликав тверезо дивитися на ситуацію.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки. Таку заяву він зробив, виступаючи у бундестазі, повідомляє Reuters.

"Ми повинні тверезо дивитися на ситуацію", – сказав він, дадавши, що Київ і так визнає неможливість приєднання до Альянсу, поки триває війна. А на липневому саміті НАТО, як підкреслив Шольц, необхідно зосередитися на найважливішому пріоритеті - зміцненні боєздатності України.

Крім того, німецький канцлер зауважив, що Берлін разом із партнерами по G7 і ЄС працюють над довгостроковими гарантіями безпеки для України.

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"Наша мета – це... стійка військова підтримка України, в тому числі сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості під час її захисту від російської агресії", – сказав він.

Липневий саміт НАТО і очікування України

Деякий час тому президент України Володимир Зеленський заявив, що від цього саміту українська влада очікує чітких терміні вступу, а в інакшому випадку Києву нема чого робити на цьому заході.

Про неможливість прискореного вступу України в НАТО заявляли у США і Британії. Так, вчорапредставник Пентагону заявив, що в даний час партнери Києва повинні думати про озброєння, а не про вступ.

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