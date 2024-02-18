Два роки повномасштабної війни в Україні, ймовірно, обійшлися Росії в 211 мільярдів доларів США.

Росія, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для операцій в Україні за два роки повномасштабного вторгнення, пише Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника оборони США.

При цьому чиновник зазначив, що Москва також втратила понад 10 мільярдів доларів через скасування або відкладення продажу зброї.

Крім того, війна коштувала Росії очікуваних 1,3 трлн доларів економічного зростання до 2026 року, і близько 315 000 російських військових були або вбиті, або поранені, додав чиновник.

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Також він нагадав, що Україна знищила або пошкодила щонайменше 20 середніх і великих кораблів ВМС Росії та один танкер під російським прапором у Чорному морі.

Україна зменшує Чорноморський флот РФ

14 лютого українські розвідники у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України потопили великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков", який переправляв вантаж до тимчасово окупованого Криму. Його атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

В Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що потоплення великого десантного російського корабля "Цезар Куніков" у Чорному морі ще більше обмежить лімітовані ресурси Російської Федерації для ведення війни проти України.

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