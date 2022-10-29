Республіканці в Сенаті перешкоджають важливому положенню, яке дозволить Міністерству юстиції передавати конфісковані російські активи для допомоги Україні.

У США демократична партія пропонує фінансувати Україну коштом арештованих активів РФ, однак група республіканців у Палаті представників і Сенаті США виступили проти.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Це недобросовісно, що республіканці в Сенаті перешкоджають важливому положенню, яке дозволить Міністерству юстиції передавати конфісковані російські активи для допомоги Україні та її зусиллям проти жорстокої війни Росії. Це положення було прийнято як частина NDAA Палати представників і не повинно зазнавати нападів з боку правих або бути виключеним з остаточного законопроекту", - обурився представник демократів, який брав участь у процесі.

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Згідно з задумом демократів, пропонується, щоб Законом про дозвіл на національну оборону, Міністерству юстиції дозволялося передавати яхти та інші активи на мільйони доларів від російських олігархів.

За даними джерел, республіканці виступили проти положення у звіті конференції Закону про національну оборону (NDAA), оскільки це положення нібито не було повністю перевірено відповідними комітетами.

Демократи вважають, що вилучення цього положення з пакета вартістю майже 840 мільярдів доларів підриває здатність адміністрації Байдена надавати допомогу економіці України.

Допомога Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, серед союзників США у Європі наростає стурбованість тим, що єдиний фронт країн Заходу у відповідь на вторгнення Росії в Україну може розвалитися, якщо представники Республіканської партії після перемоги на проміжних виборах у США в листопаді захочуть піти на поступки російському президенту Володимиру Путіну.

Попори це 23 жовтня лідер опозиційної Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл закликав правлячу Демократичну партію швидше надавати допомогу Україні, а також включити у пакет допомоги більше ППО, зброю дальньої дії, гуманітарну і економічну допомогу перед зимою.

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