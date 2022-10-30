Зокрема, йдеться про суму 330 млрд доларів і яхти путінських олігархів.

У Офісі президента України закликали країни Заходу припинити шукати виправдання і передати Україні заморожені російські активи.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими 330 млрд доларів і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: російські активи треба передати українському народу. Годі відмовок. Росія має заплатити", - наголосив Подоляк.

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Заморожені активи РФ

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заморозили російських активів більш ніж на 17 млрд євро.

Варто додати, що Канада заблокувала російські активи на суму понад 413 млн канадських доларів (близько $320 млн) у рамках економічних санкцій проти Росії. Парламент країни дозволив передати ці гроші Україні.

Міністерство юстиції США просить Конгрес також узаконити передачу заморожених російських активів Україні.

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