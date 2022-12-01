Крім того, він оголосить про додатковий внесок понад 1 мільйон євро для операцій з розмінування в Україні через ОБСЄ.

На засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Лодзі розглянуть варіанти передачі заморожених й конфіскованих активів РФ на відбудову України.

Про це повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель перед дводенним засіданням Ради міністрів ОБСЄ у польському місті Лодзь. Він наголосив, що Росія не може завоювати Україну, а тому влаштувала ракетний терор.

"Їхня мета – занурити український народ у темряву й холод на зиму. Це воєнний злочин", - обурився Боррель.

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За його словами, на майбутній зустрічі планують обговорити шлях до нового порядку безпеки, адже "Росія повністю зламала той, що був у нас". Роботу вестимуть за трьома напрямками:

підтримка Міжнародного кримінального суду, українського прокурора та створення спеціального трибуналу;

залучення заблокованих та конфіскованих російських коштів на відбудову України;

комунікація з міністрами закордонних справ Азербайджану та Вірменії.

"На цій зустрічі я представлятиму нашу підтримку – підтримку Європейського Союзу – ОБСЄ та Україні. Я оголошу про додатковий внесок понад 1 млн євро для операцій з розмінування в Україні через ОБСЄ", - додав Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Боррель додав, що в олігархів і людей, які підтримують Росію, було вилучено майже 20 мільярдів євро.

"Крім того, ми контролюємо близько 300 мільярдів євро фінансових ресурсів Центрального банку Росії. Ці кошти мають бути спрямовані на відбудову України... Ми вивчимо всі правові можливості, щоб переконатися, що Росія заплатить за руйнування, які вона завдає Україні. Ці резерви заблоковано, але між блокуванням і конфіскацією є велика різниця. Є юридичні процедури, які потрібно вивчити, проте наша пропозиція на столі", - додав дипломат.

Заморожені російські активи

20 жовтня Велика Британія заморозила російські активи на 20 мільярдів доларів.

У США демократи запропонували фінансувати Україну коштом заарештованих активів РФ, проте республіканці виступили проти.

31 жовтня влада Чехії заявила про намір конфіскувати російське майно й надавати 20 мільйонів доларів щорічно на відновлення Україні.

Водночас в Офісі президента України закликали західних партнерів припинити шукати виправдання і передати Україні заморожені російські активи.

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