При цьому голосування щодо документу буде перенесено на квітень.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон та голови ключових комітетів працюють над створенням нового проекту пакета допомоги Україні.

Як пише NBC News, на думку політиків, альтернативний проект пройде Конгрес без відштовхування консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування України.

Наразі розробка знаходиться на попередній стадії і далека від повної реалізації. Однак республіканці, які є вірними союзниками України, хочуть бути готовими ухвалити документ, як тільки Конгрес затвердить бюджетні закони.

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За словами двох джерел, голосування буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня.

Як вказується, республіканці пропонують виділити частину невоєнної допомоги у виді кредиту. При цьому, відповідно до цього плану, економічна допомога уряду України та підтримка його довгострокових зусиль щодо відновлення країни також залежатиме від кредиту. Пропонується як заставу використати конфісковані США російські активи.

Війна в Україні - допомога США

Раніше УНІАН писав, що Сенат США ухвалив законопроект з 60 млрд доларів допомоги Україні, але спікер Палати представників Конгресу США Майк не не виніс його на голосування. Він вимагає, аби це питання розглядали після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

Після цього Конгрес затвердив законопроект про продовження тимчасового фінансування уряду, який вже підписав президент Джо Байден.

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що цього тижня в Конгресі США може розпочатись збір підписів за те, щоб поставити на голосування в Палаті представників законопроект про допомогу Україні в обхід спікера. Це станеться, якщо Майк Джонсон не внесе документ на розгляд.

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