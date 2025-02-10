Конгресмен Вілсон закликав примусити Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили.

У США сьогодні представлять закон про ленд-ліз для України. Про це повідомив конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

"Сьогодні я презентую Акт (Freedom First Lend-lease Act) про надання президенту Трампу гнучких повноважень для відправки переможної зброї нашим партнерам, в тому числі Україні, щоб стримати воєнного злочинця Путіна, як це давно мав зробити Байден. Примусьте Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили", – написав він у соцмережі Х.

Інших подробиць конгресмен не розкрив.

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Ленд-ліз для України від США

Як відомо, 9 травня 2022 року відбулася історична подія – президент США Джо Байден підписав ленд-ліз для України. Це був перший такий крок з часів Другої світової війни.

Проте програма, на яку покладали багато сподівань, так і не запрацювала. Вашингтон постачав Києву зброю в рамках інших програм. Йдеться про ініціативу сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF), а а також вилучення із запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks або ж PDA – Presidential Drawdown).

У грудні 2024 року посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік, однак у ньому не було положення про продовження ленд-лізу для України. За її словами, положення про продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні було в законопроєкті, але до консолідованого тексту його не влючили.

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