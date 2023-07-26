Наприкінці вересня закінчується дія законопроекту про ленд-ліз.

Україна робить все можливе для того, щоб Сполучені Штати Америки подовжили дію закону про ленд-ліз.

Таку заяву в ефірі "Радіо Свобода" зробила посол України в США Оксана Маркарова, зазначивши при цьому, що наприкінці вересня закінчується дія законопроекту про ленд-ліз, а наявність опції лізингу або оренди зброї є вкрай важливою для України.

"Наприкінці вересня закінчується дія законопроекту про ленд-ліз, над яким ми зараз дуже активно працюємо... сподіваємося, що нам вдасться переконати колег, щоб виділити нам гранти в додатковому бюджеті. Але якщо з цим будуть якісь затримки або певні труднощі, то наявність опції лізингу або оренди зброї дуже важлива. Важливо, щоб він також залишався можливим".

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Маркарова також додала, що ведеться робота з Конгресом над тим, щоб у держбюджеті США на 2024 рік було передбачено більше коштів для України.

"Крім отримання нової зброї, прискорення поставок вже оголошеного, ми також маємо розуміти, що наближаємося до кінця фіскального року. 30 вересня - це день, коли закінчується фіскальний рік у США. І всі ті кошти, які були виділені Конгресом в грудні минулого року і бюджетні, і на безпеку, і гуманітарні, і на енергетику, і на відновлення, ми їх до кінця вересня виберемо. Тому вже зараз дуже активно працюємо з Конгресом над майбутнім бюджетом, збільшенням та додатковими бюджетними коштами для України на 2024 рік, а це фактично календарний рік з 1 жовтня".

Ленд-ліз для України

Ленд-ліз - державна програма США з постачання зброї та стратегічних матеріалів союзникам, яка діяла в роки Другої світової війни і вже більше року діє для України через вторгнення РФ.

9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз і захист демократії в Україні.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що поставки озброєння по американському ленд-лізу можуть початися вже з 2023 року. Він нагадав, що на сьогодні Україна отримує від американців озброєння за іншими програмами, які були визначені Конгресом.

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