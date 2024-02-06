Президент США Джо Байден знайшов винного в тому, що в країні не працює міграційна система. Він заявив, що до цього призвела політика Дональда Трампа, який зараз заважає прийняти двопартійну угоду про допомогу США Україна.
"Імміграційна система була зламана. І давно пора її виправити. Саме тому кілька місяців тому я доручив своїй команді почати переговори з двопартійною групою сенаторів, щоб серйозно і остаточно виправити нашу імміграційну систему. З березня вони саме цим і займаються. Сенатори Ленкфорд, Мерфі та Сінема працювали цілодобово, у свята та вихідні. Результатом всієї цієї напруженої роботи стала двопартійна угода, яка являє собою найсправедливіші і гуманні реформи в нашій імміграційній системі за довгий час, а також найжорсткіший набір реформ з охорони кордону за всю історію", - заявив американський лідер під час прес-конференція.
При цьому він вказав, що цей документ не буде винесено на розгляд Сенату і в цьому винен Трамп.
"Тому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього з політичної точки зору. Тому що його не турбує, чи допоможе це країні, його це не цікавить. Він вважає за краще використовувати це питання як зброю, а не вирішувати його. За моїми відомостями, за останні 24 години він не зробив нічого, крім як звернувся до республіканців в Палаті Представників і Сенаті, погрожуючи їм і намагаючись залякати, щоб вони проголосували проти цієї пропозиції. Схоже, вони поступаються. Чесно кажучи, вони зобов'язані перед американським народом проявити мужність і зробити те, що буде правильним", - підсумував Байден.
Він додав, що якщо законопроект щодо підтримки України не буде підтриманий, то це тільки гратиме на руку Путіну.
"Підтримка цього законопроекту - це протидія Путіну. Якщо ми не зупинимо його зараз, то він не зупиниться на Україні і загрози для США і союзників зростуть. Якщо не підтримати цей законопроект, то це означає покинути страждаючих людей", - продовжив американський президент.
Допомога США Україні - останні новини
Сенат США погодив проект закону про допомогу Україні. Згідно з документом, на підтримку Києву хочуть виділити 60,1 мільярда доларів.
Згодом сенатори розкритикували проект закону про допомогу Україні. За словами спікера Майка Джонсона, документ "помре після прибуття", якщо потрапить до Палати представників.