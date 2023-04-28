Чоловіку зараз надається медична допомога.

У американському штаті Огайо сталась авіакатастрофа. У 29-річного пілота виникли проблеми з двигуном, через що йому довелось здійснити аварійну посадку в полі на невеликому літаку.

Пізніше власник ферми в Ітоні побачив на порозі чоловіка, який попросив його про допомогу. Незнайомець представився пілотом, який пережив авіакатастрофу і "звалився з неба", пише Kansas City Star.

"До мене щойно підійшов хлопець і сказав, що літак щойно впав на нашому полі й перекинувся, він зміг дійти сюди. Я був на вулиці. Я не знаю, що відбувається", — повідомив власник ферми диспетчерам поліції.

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Сам пілот розповів, що він намагався вилетіти на дорогу, але в нього впала швидкість. Коли у літака відмовив двигун, йому довелось його посадити. Однак при цій спробі літальний засіб перекинувся і зупинився вверх ногами.

Пілота доставили до лікарні штату Індіана, розташованої приблизно за 20 миль від місця події. Йому надали допомогу у зв'язку з незначними травмами. Тепер інцидент розслідується місцевою владою та Федеральним управлінням цивільної авіації.

Інші авіакатастрофи у світі

Як раніше повідомляв УНІАН, у США під час авіашоу Крила над Далласом (Wings Over Dallas) сталася авіакатастрофа - в небі зіткнулися бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress та літак Bell P-63.

У Японії впав у море гелікоптер Black Hawk. На борту були військові.

Водночас в Непалі розбився пасажирський літак, на борту якого перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу.

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