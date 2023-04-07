На борту вертольота перебували 10 військових, їхня доля невідома.

У четвер, 6 квітня, в Японії за годину після вильоту зник з радарів вертоліт UH-60JA Black Hawk. Невдовзі у морі поблизу острова Міяко помітили уламки гелікоптера.

Як повідомляє Associated Press, на борту гелікоптера перебували 10 військових, серед яких – командир дивізії, їхня доля невідома. На пошуки вийшли кораблі берегової охорони Японії.

Видання Kyodo News зазначає, що берегова охорона виявила в морі сліди нафти, що можуть бути повʼязані зі зниклим з радарів бортом. Водночас чиновники поки ці повідомлення не коментують.

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Керівник Наземних сил самооборони Ясунорі Морішіта заявив, що зниклий вертоліт розміщувався на ключовій регіональній армійській базі в префектурі Кумамото, що знаходиться на острові Кюсю. За його словами, вертоліт зник з радарів раніше, ніж вважалося.

Авіакатастрофи у світі

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У листопаді 2022 року в США під час авіашоу в небі зіткнулися два рідкісних літаки – бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress, спроектований у 1934 році, та літак Bell P-63.

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