Боррель впевнений, що Китай "не повністю підтримує Росію" і "не перетнув жодних червоних ліній".

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що поїздка китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви зменшила ймовірність того, що російський диктатор Володимир Путін застосує ядерну зброю.

Як пише FT, Жозеп Боррель повідомив журналістам, що президент Сі Цзіньпін "дуже, дуже чітко" дав зрозуміти російському лідеру, що він не повинен розгортати ядерну зброю. При цьому головний дипломат ЄС послався на мирний план Китаю для України, в якому засуджується її застосування.

"Важливо те, що цей візит знижує ризик ядерної війни, і вони [китайці] ясно дали це зрозуміти. Президент хоче звести до мінімуму ризик бути пов'язаним з російським військовим вторгненням. Вони не беруть участі у військових діях, і немає жодних ознак того, що вони хочуть брати участь у військових діях", – сказав він.

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Боррель також додав, що Китай "не повністю підтримує Росію" і "не перетнув жодних червоних ліній". Водночас дипломат розкритикував Китай за "економічну підтримку" у формі купівлі російської нафти, яка, за його прогнозом, не припиниться.

Боррель також анонсував швидкий візит до Китаю. Ще кілька високопоставлених офіційних осіб, зокрема, президентка Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчеса, президент Франції Еммануель Макрон, також збираються в Китай.

Крім того, за словами Шарля Мішеля, президента Європейської Ради, готується можливий саміт ЄС з Китаєм.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви і зустріч з Володимиром Путіним - що потрібно знати

20 березня лідер КНР Сі Цзіньпін прибув до Москви з дводенним візитом, ставши першим лідером, який зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на його арешт. Сі провів неофіційну та офіційну зустрічі з Путіним. Під час перемовин обидва лідери називали один одного "дорогий друже". Путина заявив, що заздрить Китаю, Цзіньпін висловив впевненість у тому, що росіяни підтримають диктатора на наступних виборах.

Переговори лідерів, зокрема, стосувалися України.Путін за підсумками заявив, що вважає за можливе взяти запропонований Пекіном "мирний план" за основу. Цей мирний план, що передбачає припинення поставок зброї Україні, не підтримують США. Однак Китай закликає ЄС підтримати цей план. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав його недостатнім для припинення війни, але і зазначив, що він не був повністю промосковським.

Напередодні західні ЗМІ повідомляли, що після зустрічі з Путіним Сі проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, однак, за словами останнього, через кілька днів після поїздки лідера КНР пропозицій про переговори так і не надійшло.

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