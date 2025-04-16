Білий дім оголосив про нову еру наукового прогресу.

США мають технології "маніпулювання часом і простором". Таку заяву зробив директор Управління з науково-технічної політики Білого дому та радник Трампа з технологій Майкл Краціос у своєму виступі на конференції Endless Frontiers Retreat. Стенограму його виступу наводить сайт Білого дому.

У своєму виступі Краціос розкритикував числені правила і обмеження, якими регулюється науково-технічний прогрес. Зокрема він поскаржився, що електроенергія так і не стала безкоштовною, рекорд швидкості польоту не оновлювався з 1967 року, а американська залізниця є найповільнішою серед розвинених країн.

"Прогрес не зупинився, але щось пішло не так. Застій був вибором. Ми обтяжили наших будівельників і новаторів. Ми втратили фокус і бачення, опустили погляд і дозволили системам, структурам і бюрократії плутати нас. Але ми здатні на набагато більше. Наші технології дозволяють нам маніпулювати часом і простором. Вони знищують відстань, змушують речі рости та підвищувати продуктивність", – заявив Краціос.

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Однак він не уточнив, що саме мав на увазі під "технологіями маніпулювання часом і простором".

Інші сумнівні дії адміністрації Трампа

Як писав УНІАН, за менші ніж 100 днів у Білому домі Трамп розпочав багато ініціатив, які є сумнівними або відверто шкідливими. Наприклад, сьогодні держсекретар Марко Рубіо похвалився, що заради копійчаної економії вони закрили управління, яке боролося із ворожою пропагандою та фейками.

Однак це ніщо, порівняно із торговельною війною проти усього світу, яку розпочав Трамп 2 квітня. Його рішення обкласти увесь імпорт великими митами, розкритикували практично всі економічні експерти, а фондові індекси лише підтвердили це масштабним падінням.

Однак американські журналісти швидко з’ясували, що вся ідея запровадження тотальних мит на імпорт належить економічному раднику Трампа Пітеру Наварро, який обгрунтував свою пропозицію посиланням на "авторитетного економіста" Рона Варру. Насправді такої лююдини ніколи не існувало. Радник Трампа вигадав цього економіста, аби надати авторитетності власним сумнівним поглядам на економіку.

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