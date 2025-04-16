США повністю відкрили свій інформаційний простір для російського впливу.

Адміністрація Дональда Трампа розігнала державну агенцію, яка займалася протидією іноземній пропаганді та дезінформації, зокрема російській. Новим "досягненням" похвалився на платформі Х державний секретар США Марко Рубіо.

Так, він заявив, що протягом останнього десятиліття американців буцімто "обмовляли, звільняли, звинувачували та навіть ув’язнювали" лише за те, що вони висловлювали свою думку. Жодних конкретних фактів на підтримку цієї тези він не навів, але повідомив що "це закінчується сьогодні".

"Я оголошую про закриття відділу Держдепартаменту США з протидії інформаційним маніпуляціям та втручанню, колишнього Центру глобальної взаємодії, який коштував платникам податків понад 50 мільйонів доларів на рік і активно замовчував та цензурував голоси американців, яким він мав служити", – написав Рубіо.

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Скорочення державних видатків в США

Як писав УНІАН, у 2025 році адміністрація нового президента США Дональда Трампа ініціювала масштабне скорочення державних витрат, зосередившись переважно на оборонному бюджеті та міжнародній допомозі. Зокрема під ніж потрапив один з головних інструментів "м’якої сили" США – державний департамент, який займався програмами гуманітарної допомоги по всьому світу.

Крім того, Білий дім оголосив про намір скоротити оборонний бюджет країни на 8% протягом наступних п’яти років.

Спеціально створений Департамент ефективності, яким де-факто керує Ілон Маск, також розпочав активну роботу зі скорочення "зайвого" персоналу і "зайвих" державних програм буквально в усіх державних структурах США – від скорочення витрат на прогнозування погоди до повної ліквідації цілого Міністерства освіти.

Така політика "економії" викликала хвилю невдоволення серед простих американців, які почали виходити на протести.

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