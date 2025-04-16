Політик звинувачувався у схемах, призначених для контролю над кількома стратегічними секторами угорської економіки.

США вилучили зі свого санкційного списку старшого помічника прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомив речник держсекретаря США Марко Рубіо, передає Politico.

Прессекретар наголосив, що американські санкції проти високопосадовця в уряді Орбана Антала Рогана були "несумісні із зовнішньополітичними інтересами США".

За його словами, держсекретар проводив розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, аби повідомити, що обмеження були скасовані.

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У чому звинувачують Антала Рогана

У виданні нагадали, що проти Рогана були введені санкції після того, як Міністерство фінансів США звинуватило його в корупції, а саме "організованих схемах, призначених для контролю над кількома стратегічними секторами угорської економіки".

Тоді у заяві Мінфіну йшлося, що прибутки від таких дій були спрямовані "на нього самого і на винагороду лояльних членів його політичної партії".

"Міністр Роган відіграв центральну роль у створенні системи в Угорщині, яка принесла користь йому самому і його партії за рахунок угорського народу. Діяльність Рогана є символом ширшої атмосфери безкарності в Угорщині, де ключові елементи держави були захоплені олігархами і недемократичними гравцями", - йшлося у заяві Держдепартаменту США.

Відповідно до запроваджених санкцій, Антал Роган не мав права в'їжджати на територію США. Крім того, якщо він там мав активи, то вони мали бути заморожені.

Після введення таких обмежень міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що це "особиста помста" Рогану та наголосив, що задоволений тим, що скоро Сполучені Штати "очолять люди, які сприймають Угорщину як друга, а не ворога" (тоді він мав на увазі прихід до влади Дональда Трампа - УНІАН).

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