Євро підскочив до трирічного піку, золото досягло нового історичного максимуму.

Долар упав у п'ятницю, 11 квітня. Ослаблення довіри до економіки США змусило інвесторів відмовитися від американських активів на користь більш безпечних варіантів.

Видання Reuters пише, що золото досягло нового історичного максимуму, а франк - нового десятирічного максимуму. Довгострокові казначейські облігації США розпродаються, внаслідок чого прибутковість 10-річних паперів досягла найбільшого тижневого стрибка з 2001 року.

"Я глибоко стурбований відсутністю довіри інвесторів до США", - сказав стратег Nomura Нака Мацузава. "Це вотум недовіри з боку не тільки ринку акцій, а й учасників казначейського ринку до адміністрації Трампа та її політики".

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На цьому тлі долар впав на 1,2% до 0,81405 швейцарського франка вперше з січня 2015 року, продовживши падіння майже на 4% у четвер. Американська валюта впала на 1,1% до 142,88 ієни, найнижчого рівня з 30 вересня. Євро зріс на 1,7% до 1,13855 долара, рівня, який востаннє спостерігався в лютому 2022 року.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до цих трьох валют і ще трьох основних аналогів, впав на 1,2%, вперше з липня 2023 року тимчасово опустившись нижче позначки 100.

Американська валюта впала на 0,3% до 7,2903 юаня на офшорному ринку на початку торгів, але востаннє зросла на 0,1% до 7,3232. За дві попередні сесії вона впала на 1,5%.

Золото підскочило на 1,5% до безпрецедентної позначки 3 219,84 долара за унцію.

"Я думаю, що ми входимо в режим "продавай долар". Вперше в житті диференціал ставок втрачає свою силу над доларом", - вважає президент Spectra Markets Брент Доннеллі.

Мита Трампа - останні новини

Рішення президента США Дональд Трамп про 90-денну паузу у введенні додаткових мит щодо країн, готових до переговорів, призвело до різкого зростання акцій. Цей крок сприйняли як відмову від повномасштабної торгової війни.

Своєю чергою Китай послабив юань по відношенню майже до всіх основних валют.

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