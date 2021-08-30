Державний секретар США Ентоні Блінкен допустив, що після виведення військ з Афганістану США не збережуть посольство в країні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США, швидше за все, закриють свою дипмісію в Афганістані.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу NBC.

Блінкен також допустив, що після виведення військ з Афганістану США не збережуть посольство в країні.

Держсекретар стверджує, що з боку Сполучених Штатів "залишиться в силі зобов'язання продовжувати надавати допомогу тим людям, які хочуть покинути Афганістан, і які не встигли виїхати до 1 вересня".

"У нас є способи і механізми, які можуть полегшити від'їзд людей з Афганістану, якщо вони вирішать виїхати", - підкреслив Блінкен.

Блінкен сподівається, що" Талібан " виконає обіцянку зберегти кордони відкритими після 31 серпня.

"Зараз, звичайно, ми не віримо талібам на слово. Ми оцінюємо їх у їхніх справах і спостерігаємо", - додав він.

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Операція США в Афганістані

США і Великобританія після терактів 11 вересня 2001 року почали військову операцію проти талібів. Режим скинули в грудні того ж року.

Через 20 років, навесні 2021 року, США та інші країни НАТО почали виведення військ з Афганістану. На цьому тлі "Талібан" повернув країну під свій контроль, президент Ашраф Гані втік з Афганістану.

З аеропорту Кабула триває евакуація іноземців та афганців, які не згодні зі зміною влади в країні.

Автор: Олег Давигора