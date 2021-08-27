"Музика заборонена в ісламі", - зазначив прес-секретар руху.

Радикальний рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, має намір заборонити публічне виконання музики у країні.

Про це в інтерв'ю The New York Times розповів офіційний представник створеного талібами Ісламського Емірату Афганістану Забіхулла Муджахід. Він також є ймовірним кандидатом на пост міністра культури.

Як зазначає видання, хоча Муджахід намагається представити "Талібан" в образі досить терпимого руху, він підтвердив, що одне обмеження безумовно стане частиною життя країни при режимі талібів - в Афганістані буде заборонено публічно виконувати або слухати музику.

"Музика заборонена в ісламі", - сказав Муджахід.

Водночас, за його словами, нова влада сподівається, що зможе переконати громадян дотримуватися цієї норми, не вдаючись до сили.

Читайте також"Ніхто не знає, які шанси дожити до нового ранку": стало відомо, як живе захоплений талібами Кабул"Ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (не порушувати правило про музику - УНІАН), замість того щоб чинити на них тиск", - додав представник "Талібану".

Евакуація з Афганістану, захопленого талібами

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав захоплювати міста у країні. Після того як таліби зайшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Всупереч обіцянкам дотримуватися прав жінок бойовики "Талібану" вже заборонили їм працювати та зобов'язали залишатися вдома.

25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило, що після трьох евакуаційних українських рейсів на території Афганістану залишаються ще близько 90 українців.

Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.

Внаслідок вибухів біля аеропорту у столиці Афганістану Кабулі загинули понад 100 осіб.

Автор: Катерина Комолова