При цьому, за даними джерел, дата і час закінчення американської операції ще не визначені.

Сполучені Штати Америки перейшли до фінальної фази операції з евакуації своїх сил зі столиці Афганістану Кабула.

Зокрема, до виведення військ евакуації в аеропорту Кабула очікують трохи більше тисячі цивільних осіб, пише The Guardian.

При цьому один із чиновників на умовах анонімності повідомив журналістам, що дата і час закінчення операції ще не визначені.

"Ми хочемо, аби всі іноземні цивільні особи і ті, які перебувають у небезпеці, були евакуйовані сьогодні. Сили почнуть вилітати, коли цей процес завершиться", - зазначило джерело, що перебуває зараз в аеропорту Кабула.

Евакуація з Афганістану, захопленого талібами

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав захоплювати міста у країні. Після того як таліби зайшли в Кабул тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Читайте такожВ ООН очікують ще півмільйона біженців з Афганістану25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило, що після трьох евакуаційних українських рейсів на території Афганістану залишаються ще близько 90 українців. 28 серпня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українські літаки з початку евакуації вивезли з Афганістану понад 600 людей.

Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.

Внаслідок вибухів біля аеропорту у столиці Афганістану Кабулі загинули понад 100 осіб.

Автор: Катерина Комолова