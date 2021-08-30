На думку президента Франції, не варто думати, що демократію можна створити за кілька місяців або років.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що події в Афганістані показали, що демократію не можна нав'язати.

На його думку, такого ж висновку можна дійти і після подій в Іраку та Лівії.

"В одному можна бути впевненим - демократію нав'язати не можна, не можна нав'язати уряд ззовні. Цьому нас навчила ситуація в Іраку, в Лівії, ситуація в Афганістані", - сказав Макрон в ефірі телеканалу TF1, передають РИА Новости.

Так він відповів на питання про підсумки операції США в Афганістані. На думку президента Франції, не потрібно думати, що демократію можна створити "за допомогою зброї" за кілька місяців або років.

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Операція США в Афганістані

США і Великобританія після терактів 11 вересня 2001 року почали військову операцію проти талібів. Режим скинули в грудні того ж року.

Через 20 років, навесні 2021 року, США та інші країни НАТО почали виведення військ з Афганістану. На цьому тлі "Талібан" повернув країну під свій контроль, президент Ашраф Гані втік з Афганістану.

З аеропорту Кабула триває евакуація іноземців та афганців, які не згодні зі зміною влади в країні.

Автор: Ірина Погоріла