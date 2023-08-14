Паралізована страхом перед ескалацією з боку Росії, адміністрація Байдена прагнула лише запобігти поразці України, а не допомогти їй перемогти.

Контрнаступ України не йде так, як прогнозували деякі прихильники. Українцям не бракує хоробрості і завзятості, і вони домоглися помітних успіхів. Проте, для Вашингтона має стати тривожним сигналом, що його стратегія потребує перегляду.

Про це в колонці для The Wall Street Journal пише колишній радник президента США з національної безпеки (2018-2019 рр.) і екс-посол в ООН (2005-2006 рр.) Джон Болтон.

За його словами, рішення полягає не в припиненні вогню і переговорах, що пропагують деякі на Заході.

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"Якби Володимир Путін погодився на це, він би зробив це у зручний для нього час, а не в наш. Він, швидше за все, запропонує перемир'я, якщо Москва стримає атаки Києва до початку осені, з метою спробувати виграти шляхом переговорів те, що російським збройним силам не вдалося взяти на полі бою", - пише Болтон і зазначає, що прийняття цієї пропозиції призвело б до фактичного розділу України.

Колишній радник президента вважає, що "нездатність українців домогтися великих успіхів" - це природний результат стратегії США, спрямованої тільки на запобігання російського завоювання. Замість цього президенту Байдену потрібно почати активно працювати над перемогою України.

"Невдачі України в наступі і успіхи Росії в обороні мають спільну причину: повільне, переривчасте, нестратегічне надання військової допомоги Заходом. Постійні дебати про те, чи варто постачати ту чи іншу систему озброєнь, вічний страх, що Росія почне війну проти НАТО, і періодичне брязкання Кремлем ядерною зброєю вселили західним столицям паралізуючу обережність", - пише Болтон.

За його словами, така нерішучість є результатом "успішного стримування з боку Кремля, а не стратегічної необхідності Америки". При цьому Болтон підкреслює, що немає ніяких доказів того, що у Росії є бажання завдати ядерного удару або вона має військовий потенціал, щоб загрожувати НАТО.

"Попри неодноразові ядерні загрози з боку Москви, розвідувальне співтовариство підтвердило в свідченнях Конгресу, що ядерний потенціал Росії жодного разу не перейшов у стан оперативної готовності. Путін блефує. Це може змінитися, але блеф дає йому саме те, що він хоче, безкоштовно", - вважає політик-республіканець.

Болтон також зазначає, що боязкий, безсистемний підхід адміністрації Байдена до надання військової допомоги Україні підірвав громадську підтримку в США.

"Байден посилив цю проблему, наполягаючи на тому, що війна ведеться навколо вільсонівських абстракцій демократії та авторитаризму. Принципи Вільсона ніколи не мотивували більшість американців. Є переконливі аргументи на користь того, що допомога Україні відповідає нашим стратегічним інтересам, але президент їх не наводить. І він, і Дональд Трамп підривають підтримку допомоги республіканцями", - стверджує Болтон.

Він переконаний, що Захід, особливо Вашингтон також повинні радикально переосмислити санкційну політику. Оскільки теорії про обмеження цін на російську нафту зазнали невдачі, а західні санкції, як правило, залишаються розрізненими і серйозно не дотримуються.

"Ці недоліки не обмежуються українським конфліктом і повинні спонукати НАТО на інституційному рівні переглянути, як воно проводить правозастосування. Проголошення санкцій - чудовий піар, але їхнє застосування складне, втомлює і по можливості обов'язково робиться таємно. США та їхні союзники потребують капітального ремонту та оновлення наших інструментів, процедур і персоналу, що забезпечують дотримання санкцій", - говорить екс-радник президента.

Болтон також закликає Білий Дім і НАТО більш серйозно поставитися до ролі Китаю в Україні і ввести санкції безпосередньо проти Пекіна, враховуючи його величезну підтримку Москви. Серед іншого, йдеться про закупівлі вуглеводнів, відмивання російських фінансових операцій та постачання військової техніки подвійного призначення та нелетальної дії.

"Також важливо, щоб Захід розгледів будь-який китайську виверт по "врегулюванню" конфлікту. Така пропозиція Пекіна, безсумнівно, здасться позитивною тим, хто ще не усвідомлює довгострокову загрозу, яку представляє Китай. А оскільки Білий дім одержимий досягненням угод з Пекіном про зміну клімату, він вважатиме вмовляння Європейського Союзу умиротворити Китай небезпечно привабливими", - пише Болтон.

Він вважає життєво важливим, щоб адміністрація Байдена почала формулювати нову стратегію.

"Білий дім повинен внести проміжні виправлення в свої стратегічні помилки, скоєні за останні 18 місяців, якщо він хоче зміцнити підтримку України всередині США, а також оживити і розширити антиросійську коаліцію. Пора рухатися", - вважає Болтон.

Підтримка України з боку США

Як повідомляв УНІАН, недавнє опитування CNN показало, що 55% американців вважають, що Конгрес не повинен дозволяти додаткове фінансування для підтримки України у війні з Росією. При цьому, серед республіканців 71% заявили, що Конгрес не повинен санкціонувати нове фінансування.

Однак, в Білому домі стверджують, що згідно з іншими опитуваннями, підтримка військових дій залишається здебільшого незмінною; і вони не планують змінювати свій підхід вважаючи, що досі він зґуртовував американців. Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що для "національної безпеки американського народу" важливо, аби США продовжували підтримувати Україну.

Тим часом, прихильники України на Капітолійському пагорбі закликають президента Джо Байдена активізувати свої аргументи на користь того, для США стратегічно важливо направити Україні більше грошей в її боротьбі з Росією. Вони вважають, що Байден не викладає свої аргументи "так, як це можуть зрозуміти звичайні американці".

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