Білий дім повинен чіткіше пояснити американцям, чому витрачання цих грошей є стратегічно вигідним для США.

Прихильники України на Капітолійському пагорбі закликають президента Джо Байдена активізувати свої аргументи на користь того, чому США повинні направити Україні більше грошей в її боротьбі з Росією.

Як пише CNN, серйозне занепокоєння серед прихильників України в Конгресі цього літа викликає те, в якому хиткому становищі вони можуть опинитися в майбутньому, особливо якщо громадська підтримка похитнеться напередодні більшого протистояння через фінансування, яке може розігратися до кінця року.

Деякі з найбільш рішучих захисників допомоги Україні на Капітолійському пагорбі публічно і приватно доводили Білому дому, що йому потрібно зробити більше, щоб пояснити стратегічні переваги відправки американських грошей за кордон. Серед них лідер республіканської більшості Мітч МакКоннелл, який намагається розвіяти побоювання за кордоном з приводу того, що республіканці втрачають інтерес до підтримки цих зусиль.

Відео дня

Навіть республіканські лідери в Сенаті сподівалися, що Байден зробить більше, щоб показати важливість американської допомоги.

"Йому потрібно більш голосно заявляти, чому це необхідно. Я не думаю ,що [це] занадто важко продати, знаючи, що росіяни скоюють воєнні злочини і що вони становлять загрозу для наших союзників", - сказав один з членів Республіканської партії.

CNN зазначає, що падіння громадської підтримки може мати найбільші наслідки в Палаті представників, контрольованій Республіканською партією.

"Американці хочуть знати, що їхні гроші витрачаються правильно і ефективно, і хочуть, щоб їм нагадували, чому стримування Росії вигідно не тільки Україні, але й нам", - сказав помічник Республіканської партії, знайомий з дискусіями.

Хоча Байден регулярно обговорює важливість підтримки України під час зборів коштів за кадром, він не робить це регулярною частиною своїх публічних виступів, зазначає CNN.

Приватно помічники Республіканської партії кажуть, що намагалися переконати Адміністрацію президента, що Білий дім повинен чіткіше пояснити американцям, чому витрачання цих грошей є стратегічно вигідним.

"Це не може бути просто, що Путін поганий. ... Яка стратегія перемоги, крім як продовжувати писати чек? Немає ендшпіля або стратегії", - поскаржився один помічник Республіканської партії.

Проблема полягає в тому, що Байден не викладає свої аргументи "так, як це можуть зрозуміти звичайні американці", - сказав CNN інший помічник республіканця в Конгресі.

"Він недостатньо говорить про те, що підтримка України необхідна для стримування Китаю від вторгнення на Тайвань, або про те, як США принижують свого головного противника, навіть не ставлячи під загрозу життя американців", - додав цей помічник.

Деякі прихильники України в Республіканській партії кажуть, що це унікальний випадок, коли вони хочуть, щоб Байден досяг успіху в згуртуванні американського народу.

"Це один з тих рідкісних випадків, коли республіканці хочуть, щоб Байден ефективно продав щось американському народові. Це допоможе нам спрогнозувати майбутні пакети фінансування для України. А у Байдена справи йдуть не дуже добре", - сказав інший помічник республіканця в Конгресі.

Колишній посол США в Україні Білл Тейлор вважає, що рішення для Байдена полягає в тому, аби знову й знову говорити про Україну на публіці, а не просто в якості "одноразової репліки на передвиборчому мітингу".

За його словами, Байден також повинен розширити аргументацію, вийшовши за рамки необхідності підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах. Наприклад, що "українці захищають США від Росії, і українська армія обходиться нам менш ніж в 6% нашого оборонного бюджету, щоб знищити російську армію без присутності американських солдатів", додав Тейлор.

Допомога США для України

Як повідомляв УНІАН, хоча більшість американців підтримували Україну протягом останніх півтора років, нещодавнє опитування CNN показує, що 55% американців вважають, що Конгрес не повинен санкціонувати додаткове фінансування для підтримки України у війні з Росією. Опитування, опубліковане цього місяця, виявило найширшу опозицію серед республіканців: 71% заявили, що Конгрес не повинен дозволяти нове фінансування.

Своєю чергою, офіційні особи Адміністрації президента США відзначають, що згідно з іншими опитуваннями підтримка військових дій залишається в основному незмінною. Вони не планують змінювати свій підхід і вважають, що до цього часу він згуртовував американський народ.

Для "національної безпеки американського народу" важливо, щоб США продовжували підтримувати Україну, заявив цього тижня Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки Байдена зі стратегічних комунікацій.

"Якщо деякі американці цього не розуміють або не відчувають, я думаю, важливо пам'ятати, що якщо ми просто будемо сидіти склавши руки і дозволимо перемогти Путіну, ми дозволимо йому захопити Україну, то де він опиниться далі?" - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: