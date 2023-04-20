Ще понад 70 людей отримали поранення.

У єменській столиці Сані в тисняві загинули 78 осіб. Трагедія сталася в школі, коли людям роздавали благодійні гроші з нагоди Рамадану.

Як повідомляє Reuters, в будівлі школи зібралися сотні людей, щоб отримати по 5 тис. єменських ріалів ($9). За даними МВС, організаторів роздачі грошей вже затримали. Представники МВС вже заявили, що акція з роздачею грошей не була узгоджена з місцевою владою.

За даними ЗМІ, серед загиблих є жінки і діти. За словами представників міської влади, 73 людини отримали поранення, 13 з яких у важкому стані.

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За словами очевидців, спочатку охоронці стріляли в повітря, намагаючись контролювати натовп, і, можливо, була пошкоджена електропроводка після чого почувся бавовна, що викликав паніку і тисняву.

Ситуація в Ємені

Ємен загруз у військовому конфлікті, який загострився в 2015 році. Понад 23 млн жителів країни опинилися в складному становищі. Представники влади втекли з країни.

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