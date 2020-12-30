Сильний вибух пролунав в залі прильотів аеропорту Адена, коли туди прибув літак з міністрами нового уряду, є вбиті і поранені.

В аеропорту Адена в Ємені прогримів сильний вибух, є загиблі і поранені.

Читайте такожВ Ємені ліквідовано одного з лідерів " Аль-Каїди"Це сталося в момент прибуття урядової делегації на літаку з Саудівської Аравії, передає РИА Новости. Джерело агентства повідомило, що міністри не постраждали, їх перевезли до палацу уряду.

"Сильний вибух пролунав в залі прильотів аеропорту Адена, коли туди прибув літак з міністрами нового уряду, є вбиті і поранені, але міністри перебували в літаку в цей час, вони не постраждали",— сказало джерело агентства.

«За попередніми даними, загинули п'ятеро людей, поранення отримали 20», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляє kommersant з посиланням на саудівський телеканал «Аль-Арабія», в аеропорту розірвалися три мінометних снаряди, а потім пролунала стрілянина. За даними арабських ЗМІ, є десятки вбитих і поранених, але урядовці не постраждали і переведені до палацу.

Новий уряд в Ємені

Новий уряд Ємену склав присягу в кінці минулого тижня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На цю подію чекали з листопада 2019 року, коли було укладено угоду між президентом Абд-Раббі Мансуром Хаді і сепаратистською Південною перехідною радою (ППР). За цей час ППР зробила спробу оголосити про суверенітет на півдні Ємену, однак Саудівська Аравія і ОАЕ переконали сторони конфлікту дійти компромісу. У результаті до складу уряду увійшло 24 міністри, п'ять портфелів дісталися ППР.

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Автор: УНІАН