Російські олігархи традиційно знаходяться в числі головних покупців великих яхт.

Продажі суперяхт у минулому році різко знизились. Серед причин цього називають великі черги, зростання цін, а також санкції проти російських олігархів. Про це повідомляє CNBC.

Згідно з новим звітом SuperYacht Times, на який посилається видання, продажі нових суперяхт (довжина яких становить понад 100 футів) впали у минулому році на 17%. Загалом було продано 203 нових суперяхти, тоді як у позаминулому році цей показник склав 245 одиниць. Якщо ж порівнювати з 2021-м, то різниця стає ще більшою, адже тоді продали 313 суперяхт.

Найбільше постраждав ринок великих суперяхт, довжина яких складає понад 200 метрів: в даному випадку падіння взагалі склало 40%. Основна причина цього – повномасштабне вторгнення Росії в Україну і санкції проти росіян.

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Цікаво, що за словами керівника аналітичного відділу SuperYacht Times Ральфа Дазерта, росіяни були схильні замовляти не просто великі яхти, а "дуже екстравагантні і дуже великі".

Зазначається, що сьогодні покупець, який вирішив зробити замовлення на суперяхту, стикнеться з очікуванням у три-чотири роки. Такі затримки спричинила пандемія коронавірусної хвороби.

Загалом, виробники стикаються із збільшенням витрат на робочу силу та матеріали. Експерти вважають, що цього року продажі суперяхт "трохи знизяться", оскільки негативні тренди даються взнаки і тепер.

Російські суперяхти – що цікавого

У минулому році повідомлялось, що нова суперяхта Володимира Путіна стоїть на ремонті на верфі у Туреччини. Примітно, що її використовують, зокрема, для будівництва військових суден для Північноатлантичного альянсу.

А у січні цього року стало відомо, що хорвати вирішили передати Україні арештовану суперяхту Віктора Медведчука.

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