Після оцінки отриманого активу українські профільні органи планують продати судно.

Хорватський окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу Україні розкішної яхти Royal Romance, якою володів Віктор Медведчук. Про це повідомила голова Нацагентства з питань розшуку та управління активами, одержаними злочинним шляхом (АРМА) Олена Дума у Telegram.

"Державним секретарем Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія - Керівником міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушічем повідомлено про ухвалення Окружним судом м. Спліт рішення передати судно Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу. Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує", - заявила вона.

Також Дума зазначила, що АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу.

"Після проведення оцінки арештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію. Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном", - додала голова АРМА.

Дума зауважила, що зазначена яхта 25 січня 2024 року відпливала для технічного огляду, і запевнила, що Нацагентство тримає ситуацію на контролі.

"Стосовно повідомлень у ЗМІ про відплиття арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Головне - не панікувати. АРМА тримає питання на особливому контролі та володіє достовірними даними про те, що арештована яхта 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів. Проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду м.Спліт (Хорватія). Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав капітан порту за участі поліцейських Хорватії", - пояснила вона.

Арешт яхти Медведчука

Як писав УНІАН, про плани передати яхту Royal Romance Медведчука українському агентству з розшуку та менеджменту активів стало відомо ще понад рік тому. Тоді агенти АРМА прилетіли до Хорватії і оглянули заарештовану яхту.

Нагадаємо, сам Медведчук 12 квітня 2022 року був заарештований в результаті спецоперації СБУ. Він є фігурантом одразу кількох кримінальних справ про державну зраду та економічні злочини. 21 вересня Віктора Медведчука обміняли на українських військових, яких утримувала Росія. В результаті з полону повернули 215 захисників України.

1 жовтня глава ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Медведчук причетний до повномасштабного вторгнення Росія. За його словами, Медведчук причетний до фінансування потенційних гауляйтерів і зрадників, однак ці кошти були розкрадені.

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