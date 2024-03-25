Видання відзначає, що табори для біженців у Сирії переповнені зброєю та колишніми бойовиками "Ісламської держави".

Загроза бойовиків з "Ісламської держави", проти якої раніше воювала армія США, нікуди не зникла. Прихід Дональда Трампа до влади може лише загострити ситуацію.

Видання The Wall Street Journal пише, що в одному із таборів для біженців, яке знаходиться в Аль-Холь, Сирія, проживає близько 44 тисяч людей. Там, під час останньої перевірки, знайшли велику кількість зброї, десятків бойовиків "Ісламської даржави" та жінку, яку насильно там утримували близько 10 років.

Крім того, журналісти зазначають, що близько 9 тисяч бойовиків "Ісламської держави" утримуються окремо в мережі центрів утримання під вартою в тому ж регіоні. Їх охороняють сирійські демократичні сили, які є союзниками США. І зараз у таборах виникають побоювання через те, що США може припинити виділяти підтримку на ці центри. Адже це, своєю чергою, може призвести до відродження терористичного угрупування "Ісламської держави".

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Видання також додає, що ця проблема не лише для Сирії, а й для всього світу. Зокрема, наводять приклад теракту у Москві, який стався напередодні. Провину на себе взяла терористична організація "ІДІЛ-К" – філія "Ісламської держави" в Афганістані.

Видання відзначає, що в разі приходу Дональда Трампа до влади, новий очільник Білого дому може вивести війська з країни й таким чином тероризм почне поширюватися на весь світ.

Крім проблеми із допомогою від США, сирійські курди мають й інші – зокрема, Туреччина, яка неодноразово бомбардувала Сирію. Крім того, небезпечною може стати ситуація в разі виводу американський військ з Іраку. Все це може призвести до розпорошення сирійських сил на різні напрямки, що призведе до зменшення їхньої уваги до діяльності терористів.

Теракт у Москві - останні новини

Ввечері 22 березня у Підмосков'ї стався масштабний теракт. За даними російських ЗМІ, невідомі в камуфляжі відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту рок-групи "Пікнік".

Російська влада почала шукати винних у теракті в Києві. Втім, українська влада спростувала ці заяви РФ. Схожої думки й президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що подібні звинувачення в бік України є цинічні та контрпродуктивні.

Цікаву деталь у цій ситуації виділили журналісти Bloomberg – вони заявили, що реакція глави Кремля на терористичну атаку в Росії демонструє параною, яка має хвилювати всіх.

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