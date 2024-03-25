Реакція глави Кремля на терористичну атаку в Росії демонструє параною, яка має хвилювати всіх.

Правитель Російської Федерації Володимир Путін забув, що "Ісламська держава" вважає РФ частиною Заходу. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що після арешту в РФ імовірних виконавців терористичного акту у Москві стає очевидним, що перед нападом Путін відхилив попередження США про його ймовірність - як публічно, так і для своїх вищих офіцерів безпеки.

"Він назвав прогноз американської розвідки, що ісламісти планували напад, великим шантажем Росії, спрямованим на дестабілізацію його країни. ... Він скористався б попередженням, навіть якби не зміг запобігти нападу", - йдеться у статті.

Також, вважають автори, хоча Путіну вдалося переконати велику частину "глобального Півдня", що його вторгнення в колишні імперські володіння якимось чином робить його жертвою західного колоніалізму, ісламісти цього не розуміють, - "їм наплювати на Україну, але вони також не роблять різниці між російським і західним колоніалізмом".

"Що стосується "Ісламської держави" чи "Аль-Каїди", військові дії Путіна в Сирії та Чечні нічим не відрізняються від американських в Іраку чи Лівії. Присутність великої російської військової бази в переважно сунітському Таджикистані - колишній радянській країні, з якої могли бути заарештовані підозрювані - не є менш образливим для ісламістських ідей, ніж присутність військових баз США в Перській затоці. Росія для них є частиною християнського Заходу. Він не належить нікому на території їхнього уявного "ісламського халіфату", - пише ЗМІ.

Також журналісти вважают, що Путін міг би "впевнено натякнути на українську відповідальність, таким чином виправдавши власну втрату пильності, тому що ... він знає, що він повинен мати можливість продати будь-яку історію, яка йому подобається вдома".

"Путін неодноразово демонстрував цю здатність під час своєї війни в Україні, і це викликає глибоке занепокоєння. Тепер він може створити підтримку населення практично для будь-якого рішення чи агресії. Гірше того, повзуче поширення того, що можна назвати популістськими "авторитократіями", робить це вірним для все більшої кількості лідерів", - резюмує видання.

Теракт у Москві 22 березня

Ввечері 22 березня у Підмосков'ї стався масштабний теракт. За даними російських ЗМІ, невідомі в камуфляжі відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту рок-групи "Пікнік".

Жертвами атаки стали щонайменше 137 осіб, ще понад 180 отримали поранення.

Відповідальність за атаку взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Водночас правитель РФ Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому пов'язав теракт із Україною, та провів аналогію зі злочинами, скоєними нацистами у часи Другої Світової війни.

Вас також можуть зацікавити новини: