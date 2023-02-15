Роботи вели на одному з найважчих напрямків.

У Туреччині українські рятувальники витягнули з-під завалів жінку, яка пробула там з дня землетрусу.

Про це повідомляється на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій України у соціальній мережі Facebook. Голова Держслужби Сергій Крук відзначив, що це перше життя, врятоване українською командою на одному з найважчих напряків у Туреччині.

"На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку. Це сталося у секторі R у м. Антак'я, де група Зведеного загону ДСНС виконувала пошуково-рятувальну місію на одному з найважчих напрямків. Дякую особовому складу за самовідданість!" - написав він.

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Руйнівні землетруси у Туреччині та Сирії

Як відомо, два землетруси магнітудою понад 7 балів сталися на південному сході Туреччини ще 6 лютого. За останніми даними, кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 35 тисяч людей, у Сирії - 5800.

Вже 8 лютого Україна направила до Туреччини 87 фахівців, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак, щоб допомогти у рятувальній операції.

За даними МЗС України, внаслідок трагедії загинули п'ятеро українців, ще сімох продовжують шукати. Врятувати вдалося 10 людей.

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