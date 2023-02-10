В даний час вони знаходяться в лікарні.

В ході пошуково-рятувальної операції в Іскендеруні рятувальникам вдалося виявити і дістати з-під уламків зруйнованого землетрусом будинку українку і її маленького сина.

Як повідомляє CNN Turk, група рятувальників уважно прислухалася до кожного уламку і почула голоси людей. Після цього вони почали активно розчищати шлях до них. Так, команді рятувальників вдалося дістатися до Олени Акгель українки за походженням і її 4-річного синаі Юкселя.

Дитину дістали до утворення серед уламків шляху евакуації. Потім в ході делікатної операції вдалося врятувати жінку. Українку разом із сином передали медикам.

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В даний час відомо, що стан їх здоров'я хороший.

Нагадаємо, в ході рятувальної операції у місті Шанлиурфа через 53 години після руйнівних землетрусів врятували з-під завалів однорічну дитину. Після першої допомоги її відвезли в лікарню. Також в Шанлиурфі через 47 годин з-під завалів врятували шестирічного хлопчика. Він поранений, його доставили в лікарню. А в Сирії з руїн житлового будинку врятували цілу сім'ю з трьома маленькими дітьми.

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого в південно-східній частині Туреччини і Сирії сталося два землетруси силою більше семи балів.

Число загиблих, за останніми даними, перевищило 22 тис. осіб. З них майже 19 тис. - у Туреччині. У зв'язку з цим в країні оголошено тижневий національний траур.

У Сирії загинули щонайменше 3377 осіб.

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