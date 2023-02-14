Вони переїхали до Антак’ї, що неподалік Сирії, у квітні минулого року.

У Туреччині під завалами одного з будинків, який був зруйнований внаслідок землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя. Як повідомив батько загиблої сім’ї Сергій Петров в коментарі Укрінформу, тіла невдовзі будуть везти на Батьківщину.

"Вчора ввечері знайшли їх, вони загинули. Їх тіла будуть везти сюди, і тут буде захоронення. Цими питаннями займаються представники посольства", - сказав Сергій.

Раніше повідомлялося, що сім’я із трьох осіб переїхала до турецького міста Антак’я, що розташоване в 50 кілометрах від Сирії, у квітні 2022-го року. Серед загиблих є 46-річна матір Юлія Петрова, та її двоє синів: 10-річний Захар та п’ятирічний Матвій.

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Сергій Петров востаннє розмовляв зі своєю сім’єю ввечері 5 лютого, а вранці наступного дня вже сталося трагічне стихійне лихо.

Землетрус у Туреччині та Сирії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад 7. Потім були 2000 афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

Вчені підрахували, що енергія, вивільнена двома землетрусами 6 лютого, порівнянна з енергією 500 атомних бомб.

Українські рятувальники вважають, що однією з причин масштабних руйнувань в Туреччині могло стати неправильне проектування міської забудови.

Сьогодні зранку стало відомо, що кількість загиблих від землетрусу різко зросла.

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