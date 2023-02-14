Восьмирічний Харун і п'ятнадцятирічний Еюпхан госпіталізовані, їх мама загинула.

У Туреччині через 181 годину після землетрусу з-під завалів живими дістали двох неповнолітніх братів.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Анадола". У повідомленні сказано, що восьмирічний Харун і п'ятнадцятирічний Еюпхан Шерифоглу госпіталізовані, а їх мама загинула.

Агентству вдалося поговорити з дядьком врятованих дітей, який розповів, матір дітей нещодавно поховали, вона загинула під час землетрусу, а їх батько теж зараз знаходиться під уламками.

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Землетрус у Туреччині та Сирії

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад 7. Потім були десятки афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

7 лютого президент України Володимир Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині.

8 лютого ДСНС направила до Туреччини на ліквідацію наслідків землетрусу 87 фахівців, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

Українські рятувальники вважають, що однією з причин масштабних руйнувань в Туреччині могло стати неправильне проектування міської забудови.

Тільки в Туреччині під час землетрусу загинули понад 31 тисяча людей, рятувальні роботи тривають.