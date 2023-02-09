Українські рятувальники вже почали роботу із розбору завалів після землетрусу.

Причиною масштабних руйнувань у Туреччині, які відбулися через потужний землетрус, може бути неправильне планування містозабудови. Про це повідомив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук в ефірі телемарафону.

"Причиною таких руйнувань може бути неправильне планування забудови і проектування містозабудови - це одна з головних причин. І, безумовно, це сила землетрусу, що навіть об’єкти, які б могли витримати певний рівень струсу, вони не змогли витримати", - сказав він.

За його словами 87 українських рятувальників, а також 10 собак відбули для надання допомоги в пошуку і порятунку постраждалих громадян. Вони знаходяться в провінції Хатай.

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"О восьмій ранку рятувальники вже приступили до роботи", - повідомив представник ДСНС.

Він зазначив, що роботи з рятування ускладнені погодою та повторенням землетрусів.

"Зараз складність у тому, що дуже багато руйнувань, мінусовий температурний режим у Туреччині, і це теж впливає на особливості проведення робіт. А також безумовно, складність у продовженні небезпечної ситуації і повторенні землетрусів - хоч і невеликої амплітуди, але вони продовжуються", - сказав він.

Землетрус у Туреччині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого в прикордонних районах Туреччини і Сирії стався сильний землетрус магнітудою понад 7 балів. Згодом були десятки повторних поштовхів.

За останніми даними, внаслідок стихії загинули понад 15 тис. осіб в обох країнах. Зокрема, у Туреччині - понад 12,4 тис. людей, у Сирії – близько 2,9 тис.

7 лютого президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Туреччині. На допомогу народу країни вирушив загін українських рятувальників та необхідна техніка.

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