За останніми даними, тільки в Туреччині під час землетрусу загинули понад 31 тисяча осіб.

Рятувальники продовжують розбір завалів у Туреччини та Сирії в результаті землетрусів, які сколихнули ці дві країни минулого тижня.

За останніми даними, в результаті землетрусів в Туреччині загинули 31643 людини, а в Сирії - понад 4500 осіб. Таким чином, жертвами стихії в обох країнах стали вже понад 36 тисяч осіб, повідомляє Aljazeera.

В ООН тим часом заявили, що рятувальні роботи добігають кінця. За даними організації, до 5,3 мільйона людей в Сирії можуть залишитися без даху над головою після землетрусів. Близько 900 тисяч людей терміново потребують гарячої їжі в Туреччині та Сирії.

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Землетрус у Туреччині та Сирії: що відомо

6 лютого в прикордонних районах Туреччини та Сирії сталися два землетруси силою понад 7 балів. На сьогоднішній день також зареєстровано понад 2000 афтершоків.

За даними ВООЗ, від землетрусів у Туреччині та Сирії постраждали майже 26 мільйонів людей.

Вчені підрахували, що енергія, вивільнена двома землетрусами 6 лютого, порівнянна з енергією 500 атомних бомб.

Тим часом, за даними ООН, число жертв землетрусів в Туреччині і Сирії може перевищити 50 тисяч.

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