Голова Європейської народної партії припустив, що остаточне голосування щодо законопроекту про боєприпаси може бути заплановано на кінець цього місяця.

У Європейському парламенті хочуть проголосувати законопроект про закупівлю 1 млн боєприпасів для України за прискореною процедурою.

Як повідомляє Politico, лідер Європейської народної партії Мафред Вебер звернувся з листом до глави Європарламенту Роберти Метсоли з проханням застосувати прискорену процедуру голосування щодо законопроекту вже в цьому місяці.

"Зважаючи на термінову необхідність допомогти Україні в поповненні її запасів боєприпасів, група ЄНП хотіла б запросити термінову процедуру відповідно до правила 163 Регламенту парламенту", - написав Вебер.

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Вебер зазначив, що в понеділок депутати повинні проголосувати за включення цього пункту до порядку денного. Лідери політичних груп мають обговорити цю пропозицію в четвер, а остаточне голосування щодо законопроекту про боєприпаси, за його припущенням, може бути заплановано на кінець цього місяця.

Боєприпаси для України від Євросоюзу

У березні країни ЄС погодили поставку 1 мільйона боєприпасів для України в наступні 12 місяців. На кінець березня до цієї ініціативи приєдналися вже 20 країн.

3 травня посли ЄС погодили механізм закупівлі боєприпасів для України. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, загалом ЄС надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро - боєприпаси на 1 млрд євро будуть надані зі складів країн-членів Євросоюзу і ще 1 млрд євро ЄС виділяє на їх спільні подальші закупівлі для нашої країни.

5 травня Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України.

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